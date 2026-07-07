A. N. (28) je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i zlostavljanje i mučenje na štetu svoje devojke, prenosi Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je osumnjičeni prethodno vređao svoju devojku (33), nakon čega ju je, kako ona tvrdi, automobilom odvezao u jedan stan gde ju je, navodno, više dana držao protiv njene volje.

Prema njenim navodima, tokom tog perioda osumnjičeni ju je vezivao, tukao i fizički i psihički zlostavljao. Žena je policiji ispričala detalje događaja, nakon čega je protiv A. N. pokrenuta istraga.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je počinio pomenuta krivična dela.

Za sada nije poznato zbog čega je, prema tvrdnjama oštećene, došlo do sukoba koji je prethodio navodnom zlostavljanju. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja, kao i tačan sled događaja.



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