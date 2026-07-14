U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Kotor–Nikšić život je izgubila dvadesetjednogodišnja devojka iz Niša, dok je još 16 državljana Srbije povređeno. Istraga je u toku, a prvi rezultati ukazuju da su premor i pospanost vozača mogli da dovedu do tragedije.

Saobraćajna nesreća koja se dogodila 12. jula na magistralnom putu Kotor–Nikšić odnela je jedan mladi život i izazvala veliku zabrinutost javnosti u Srbiji i Crnoj Gori. U nesreći je poginula Jovana (21) iz Niša, dok je još 16 putnika zadobilo povrede različitog stepena.

Prema dosadašnjim informacijama, mini-bus u kojem su se nalazili državljani Srbije kretao se iz pravca Nikšića ka Kotoru kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, iznenada skrenuo sa svoje putanje, udario u kamenu kosinu pored puta, a zatim se prevrnuo. Fotografije sa mesta nesreće pokazuju da je vozilo od siline udara gotovo potpuno uništeno.

Prve informacije ukazuju na premor vozača

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo.

„Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola“, saopštila je Uprava policije.

Za volanom mini-busa nalazio se Lj. M. (68) iz Kotora. Od njega će, u okviru istrage, biti uzeta izjava o svim okolnostima koje su prethodile nesreći.

Policija navodi da se uzrok nesreće i dalje utvrđuje, ali da preliminarni podaci ukazuju na mogućnost da su umor i pospanost vozača doveli do gubitka kontrole nad vozilom.

Istragu vodi Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, a nakon prikupljanja svih dokaza i rezultata veštačenja biće poznato da li je upravo to bio uzrok jedne od najtežih saobraćajnih nesreća u kojima su ove godine stradali državljani Srbije u Crnoj Gori.

Vraćali se sa pokloničkog putovanja

Kako je potvrđeno iz više izvora, putnici su državljani Srbije koji su tokom boravka u Crnoj Gori bili smešteni u Boki Kotorskoj. Kobnog dana vraćali su se sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog, jednom od najposećenijih pravoslavnih svetilišta na Balkanu.

Povratak sa hodočašća pretvorio se u tragediju u svega nekoliko sekundi, kada je mini-bus udario u stenu pored magistralnog puta i prevrnuo se.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice i policija, koje su izvlačile povređene iz uništenog vozila i organizovale njihov hitan transport u zdravstvene ustanove.

Lekari: Niko od hospitalizovanih nije životno ugrožen

Direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu, dr Milan Ivanović, izjavio je da su svi pacijenti koji se nalaze u toj ustanovi stabilnog opšteg stanja.

Kako je naveo, svi povređeni su mirno proveli noć, a kod većine se beleži postepeno poboljšanje zdravstvenog stanja.

Pojedini pacijenti bi već tokom dana mogli da budu otpušteni na kućno lečenje, dok će oni sa težim povredama ostati na bolničkom lečenju do potpune stabilizacije i stvaranja uslova za bezbedan povratak u Srbiju.

Najčešće povrede su prelomi i posekotine

Prema rečima dr Ivanovića, najveći broj pacijenata zadobio je prelome ekstremiteta, posekotine i nagnječenja glave, kao i lacerokontuzne rane i povrede grudnog koša i trupa.

Uprkos težini nesreće, među hospitalizovanim putnicima trenutno nema životno ugroženih, što lekari ocenjuju kao izuzetno ohrabrujuću okolnost.

Osmogodišnji dečak zadržan u Podgorici

Jedan od najteže povređenih putnika je osmogodišnji dečak, koji je odmah nakon nesreće transportovan u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Prema poslednjim informacijama lekara, njegovo zdravstveno stanje je stabilnije nego što je bilo prilikom prijema, a dečak je pod stalnim nadzorom specijalista.

Istovremeno, žena srednjih godina sa prelomom rebara prebačena je na dalje lečenje u Kliničko-bolnički centar Kotor, gde je, prema informacijama lekara, stabilnog zdravstvenog stanja.

Bolnice bile spremne za prijem velikog broja povređenih

Dr Ivanović istakao je da je medicinsko osoblje bilo blagovremeno obavešteno o dolasku većeg broja povređenih, zbog čega su odmah angažovani dodatni lekari i medicinske sestre.

To je omogućilo da svi pacijenti budu brzo pregledani, trijažirani i podvrgnuti neophodnoj dijagnostici, uključujući radiološke i laboratorijske preglede, nakon čega je odlučeno o daljem toku njihovog lečenja.

Istraga će utvrditi sve okolnosti

Policija i tužilaštvo nastavljaju intenzivnu istragu kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Osim iskaza vozača i svedoka, biće analizirano tehničko stanje mini-busa, tragovi sa mesta nesreće, kao i svi drugi relevantni dokazi koji bi mogli da rasvetle uzrok tragedije.

Rezultati istrage trebalo bi da pokažu da li je zaista premor vozača bio ključni faktor ili su nesreći doprinele i druge okolnosti.