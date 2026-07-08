Policija intenzivno radi na rasvetljavanju incidenta koji se dogodio 4. jula 2026. godine u Beogradu, na teritoriji opštine Novi Beograd, kada su dvojica muškaraca zadobila telesne povrede nakon napada više za sada nepoznatih osoba.

Prema informacijama iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, oštećeni D. C. i M. J. napadnuti su u parku u blizini Bulevara Arsenija Čarnojevića, a okolnosti samog sukoba za sada se utvrđuju.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca obavljen je uviđaj na licu mesta, koji su izvršili policijski službenici Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd. Tokom uviđaja prikupljeni su tragovi i obavljene su radnje koje bi trebalo da pomognu u utvrđivanju tačnog toka događaja.

Policijski službenici Policijske stanice Novi Beograd, po nalogu tužilaštva, nastavljaju intenzivan rad na identifikaciji osoba koje se sumnjiče da su učestvovale u napadu.

Za sada nije poznato šta je bio povod sukoba, niti koliko je osoba učestvovalo u napadu. Takođe, nisu saopšteni detalji o stepenu povreda koje su zadobili oštećeni.

Nadležni organi nastavljaju prikupljanje obaveštenja i dokaza, a nakon utvrđivanja svih činjenica biće doneta odluka o daljem postupanju prema odgovornim licima.

Iz tužilaštva apeluju da se ne iznose neproverene informacije dok traje istraga, kako se ne bi ugrozilo dalje postupanje nadležnih organa.