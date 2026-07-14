Pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj nezi imaju stabilne vitalne parametre, dok je nekoliko lakše povređenih već otpušteno iz bolnice.

Putnici koji su juče povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci kod Kotora stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je pušten na kućno lečenje.

Direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu, dr Dino Panjako, izjavio je da su svi pacijenti koji su bili na intenzivnoj nezi trenutno stabilno.

„Pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj terapiji imaju stabilne vitalne parametre. Svi su konstantno bili pod monitoringom, kliničkim pregledima i dodatnim radiološkim ispitivanjima i njihovo stanje je dobro. Jedan pacijent je prebačen na Odeljenje neurohirurgije“, rekao je dr Panjako za „Pobjedu“.

Kako je naveo, tri lakše povređena pacijenta već su otpuštena na kućno lečenje, dok se očekuje da još troje bude pušteno nakon daljeg praćenja zdravstvenog stanja.

Poginula devojka (21), povređeno 17 putnika

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se juče na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, kada je sa kolovoza sleteo putnički kombi prevoznika „Lalatović travel Budva“.

U nesreći je poginula dvadesetjednogodišnja devojka, dok je 17 putnika povređeno.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije.