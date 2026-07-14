Osumnjičeni imaju 31 i 36 godina, a terete se za razbojništvo i nedozvoljeno držanje oružja. Povređeni strani državljani zadobili su lake telesne povrede.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su R. I. (36) i S. L. (31) iz tog grada zbog sumnje da su izvršili krivična dela razbojništvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema saopštenju MUP-a, incident se dogodio, kada su dvojica državljana Jordana pokucala na vrata kuće jednog od osumnjičenih.

Kako se sumnja, nakon tog susreta R. I. i S. L. sustigli su dvojicu stranih državljana, fizički ih napali i tukli, a potom im, uz pretnju vatrenim oružjem, oduzeli novac i mobilni telefon.

Povređeni zbrinuti u bolnici

Nakon prijave događaja, policijski službenici brzo su pronašli i zbrinuli povređene državljane Jordana, koji su prevezeni u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

Lekari su im, nakon pregleda, konstatovali lake telesne povrede.

Policija je ubrzo identifikovala osumnjičene i uhapsila ih zbog sumnje da su učestvovali u razbojništvu.

Zadržavanje do 48 sati

Po nalogu nadležnog javnog tužioca, R. I. i S. L. određeno je zadržavanje do 48 časova.

Nakon isteka zadržavanja oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, koje će odlučiti o daljim koracima u postupku.

Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ovog događaja, kao i da li su osumnjičeni povezani sa još nekim krivičnim delima.