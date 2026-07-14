Vojno takmičenje između Kine i Sjedinjenih Američkih Država ne pokazuje znake jenjavanja.

Novi satelitski snimci otkrili su da je Kina izgradila autentičnu repliku američkog razarača klase Arli Berk u prirodnoj veličini u udaljenoj pustinji blizu poligona Ruoćang u autonomnoj oblasti Sinđang, piše Američki Njuzvik.

Maketa u Sinđangu očigledno predstavlja američki razarač klase Arli Berk, jedan od najvažnijih brodova američke mornarice. Ovi razarači se koriste za pratnju nosača aviona, protivvazdušnu odbranu i izvođenje udara na velike udaljenosti, poput onih tokom nedavnog rata sa Iranom.

Eskadrila razarača 15, sastavljena od deset brodova klase Arli Berk, najveća je borbena grupa tog tipa u američkoj mornarici. Stacionirana je u Japanu i deluje pod komandom američke Sedme flote.

Njeni brodovi redovno se sukobljavaju sa kineskim pomorskim snagama tokom operacija u Pacifiku, a vojni analitičari kažu da je nova replika, koja će verovatno biti korišćena kao meta za lansiranje raketa, još jedan znak da Peking veoma ozbiljno shvata mogućnost neposrednog oružanog sukoba sa Sjedinjenim Državama, bez obzira na trenutne političke odnose između dve sile.

Razarači usred pustinje

Poslednjih godina, Kina je izgradila više replika američkih ratnih brodova u pustinji Taklamakan na pomorskom poligonu za koji se veruje da se koristi za testiranje protivbrodskih balističkih raketa, uključujući nove hipersonične rakete predstavljene na nedavnim vojnim paradama.

Do sada su u tom području identifikovana najmanje dva druga modela razarača klase Arli Berk i dve replike američkih nosača aviona. Međutim, svi su bili dvodimenzionalni.

Najnoviju 3D repliku na raketnom poligonu Ruoćang Narodnooslobodilačke vojske prvi je uočio tajvanski istraživač otvorenog koda Džozef Ven dok je analizirao satelitski snimak od 11. maja koji je napravila američka kompanija za analizu geoprostornih obaveštajnih podataka Vantor.

Raniji satelitski snimak od 1. februara pokazao je izgradnju budućeg modela.

Prema Venovim rečima, brod u prirodnoj veličini izgrađen je duž dobro poznate železničke pruge na poligonu Taklamakan koja prevozi pokretne mete preko pustinje.

Železnički sistem dug oko 37 kilometara ranije je korišćen za transport simuliranih brodova za koje se veruje da nose opremu sposobnu da imitiraju elektronski potpis američkih ratnih brodova.

Takav sistem omogućava kineskoj vojsci da vežba mnogo realnije scenarije paljbe i testira sposobnost svojih radarskih i raketnih sistema da detektuju, prate i unište metu kroz takozvani „lanac ubijanja“.

Brajs Baros, saradnik bezbednosnog instituta GLOBSEC, rekao je za Newsweek:

„Bez obzira na samu obuku, raspoređivanje takve stacionarne mete šalje snažnu poruku odvraćanja. To pokazuje da Narodnooslobodilačka vojska ozbiljno proučava kako da uništi američke površinske ratne brodove, kao i brodove klase Arli Berk kojima upravljaju japanska i južnokorejska mornarica.“

Priprema za mogući rat?

Jedan od najverovatnijih scenarija za mogući sukob između Kine i Sjedinjenih Država navodno se tiče Tajvana, navodi se u članku.

U slučaju američke odbrane Tajvana, američka mornarica bi morala da prebaci svoje snage preko ogromnih prostranstva Tihog okeana, dok bi kineska vojska morala da presretne i uništi dolazeće američke ratne brodove, uključujući udarne grupe nosača aviona, na velikim udaljenostima.

Severoistočno od pomorskog raketnog poligona nalazi se još jedan vojni kompleks, gde su satelitski snimci iz 2024. godine zabeležili makete američkih vojnih aviona, uključujući lovce pete generacije F-35 i F-22.

Ovo nisu jedina poznata kineska test područja, niti su ciljevi kineske vojske ograničeni isključivo na američku vojnu opremu, napominje Newsweek.

Satelitski snimci objavljeni u oktobru pokazali su da je Kina takođe proširila repliku tajvanske predsedničke palate i drugih ključnih vladinih zgrada u Tajpeju na vojnom poligonu Žurihe u severnoj Unutrašnjoj Mongoliji.

Još 2015. godine, kineski državni mediji su prikazali snimak tog kompleksa, za koji su analitičari tada procenili da je korišćen za uvežbavanje mogućeg „udara obezglavljivanja“, odnosno operacije usmerene na brzu neutralizaciju političkog i vojnog rukovodstva Tajvana na samom početku mogućeg sukoba.

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