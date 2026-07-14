Ugledni američki ekonomista i jedan od najuticajnijih svetskih analitičara Džefri D. Saks uputio je dramatično upozorenje javnosti i vlastima u Beogradu, istakavši da Srbija nikako ne bi trebalo da žuri sa pristupanjem Evropskoj uniji, jer se Brisel danas ponaša potpuno nerazumno i vodi samoubilačku politiku.

Saks je u intervjuu za list "Politika" brutalno ogolio licemerje zapadnih moćnika i poslao snažnu podršku suverenoj politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, potvrdivši da je balansiranje Beograda između Istoka i Zapada jedini ispravan put.Američki ekspert je otvoreno poručio da Srbija ne treba da srlja tamo gde vlada potpuno ludilo i histerija protiv Ruske Federacije. Prema njegovim rečima, Srbija bi sa zemljama sličnih stavova mogla da spasi Evropu od propasti.

- Srbija je potpuno u pravu što nastoji da vodi spoljnu politiku koja održava veze i sa Evropom, i sa Rusijom, i sa Kinom, bez potrebe da bira stranu. Suština je u tome da bi i Evropska unija trebalo da održava odnose sa Rusijom i Kinom, umesto da te zemlje posmatra kao neumoljive neprijatelje. Današnja rusofobija u Evropi potpuno je apsurdna, tragična i potencijalno samoubilačka. U idealnim okolnostima, Srbija bi trebalo da bude deo jedne mudre i racionalne Evrope. Međutim, Evropa se danas, po mom mišljenju, ne ponaša dovoljno razumno - sasuo je Saks istinu u lice Briselu.

Moć se seli na Istok: Zapad gubi dominaciju!

Čuveni ekonomista je poslao jasnu poruku da je vreme slepe dominacije Zapada prošlo i da Srbija pametno gleda u budućnost, sarađujući sa novim centrima moći.

- Oblasti koje su predvodile u razvoju ključnih tehnologija svog vremena određivale su tok istorijske epohe. Tokom prethodna dva veka to je bio severni Atlantik. Danas to ponovo postaje Evroazija i pacifički prostor - objasnio je Saks krupne geopolitičke tektonske promene.

Dok domaći evrofanatici i hejteri svakodnevno napadaju državni vrh jer ne uvodi sankcije Rusiji i razvija istorijske odnose sa Kinom, direktan šamar im stiže pravo iz Amerike.

Džefri Saks je potvrdio - Vučićeva neutralna i mudra politika spasava Srbiju od propasti u koju srlja Evropska unija.