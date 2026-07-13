Već rešeno 200 slučajeva! Ogromno interesovanje građana za platformu Ko si bre ti
Do nedelje stiglo oko 1.800 prijava. Ja sam prošao sam kroz preko 800 prijava. Kad ostavimo po strani uvrede, kad pročitate ozbiljne stvari, onda vidite koliko u stvari možemo toga da promenimo, kaže predsednik Vučić
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Prognoza Ivana Ristića do kraja jula
Superćelijske oluje, pa 40 stepeni
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Počele da rade mobilne ambulante! Lekar stiže i u najudaljenija sela
Prvih deset vozila pružaće usluge za oko 650.000 građana, a do kraja godine stiže još 15 mobilnih ambulanti i pet mobilnih apoteka
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Ćuta optužio plenumaše za slom protesta
Mi se koljemo, a Vučić trlja ruke
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Hiljade mrtvih širom Evrope: Toplotni talas pokosio najosetljivije
Tragičnom bilansu doprinela i utapanja, požari, ali i hiljade prevremenih smrti starijih i hroničnih bolesnika
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Večeras prvo polufinale SP u fudbalu
Francuska - Španija (21)
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Jelena Karleuša
Duško je bio moj tihi ubica
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