U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Andrija R. (22), koji se sumnjiči da je 11. jula u parku kod Vukovog spomenika pokušao da ubije devojku T. P.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo, osumnjičeni je na saslušanju iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem i nije iznosio odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Višem sudu u Beogradu predložilo određivanje pritvora zbog postojanja više zakonskih razloga.

Tužilaštvo traži pritvor

Kako se navodi, pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da utiče na svedoke, da u kratkom vremenskom periodu ponovi krivično delo, ali i zbog težine krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Tužilaštvo ističe da je za krivično delo za koje se tereti zaprećena kazna zatvora duža od deset godina, kao i da su način izvršenja i težina posledica izazvali uznemirenje javnosti koje bi moglo da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

O konačnoj odluci o predlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu.

Tereti se za ubistvo u pokušaju

Naredbom o sprovođenju istrage Andriji R. na teret se stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

Prema navodima tužilaštva, postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni 11. jula oko 21.20 časova, u parku kod Vukovog spomenika, nakon kraće verbalne rasprave, nožem više puta ubo oštećenu T. P. u predelu vrata i grudi.

Devojka je tom prilikom zadobila teške telesne povrede opasne po život i odmah joj je ukazana hitna medicinska pomoć.

Istraga je u toku

Više javno tužilaštvo nastavlja istragu tokom koje će biti saslušani svedoci, prikupljeni materijalni dokazi i obavljena potrebna veštačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do napada.

Nakon sprovedene istrage biće doneta odluka o daljem toku krivičnog postupka protiv osumnjičenog.