Priča o Gabrijelu B. Teju potresla je Sjedinjene Američke Države i postala simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja. Ovaj osmogodišnji dečak iz Sinsinatija izvršio je samoubistvo u januaru 2017. godine, nakon što je, prema navodima njegove porodice, godinama trpeo zlostavljanje u osnovnoj školi.

Gabrijel je još od prvog razreda bio meta vršnjaka. Tokom godina više puta je fizički napadan i povređivan, a jedan od najupečatljivijih incidenata dogodio se svega nekoliko dana pre njegove smrti. U školskom toaletu dvojica učenika oborila su ga na pod, nakon čega je ostao bez svesti. Dok je nepomično ležao nekoliko minuta, druga deca su ga, prema snimcima sa sigurnosnih kamera, šutirala i smejala mu se. Njegova majka je kasnije izjavila da škola nikada nije obavestila porodicu o tome šta se zaista dogodilo, već da joj je rečeno kako se dečak samo onesvestio.

Gabrijel se narednog dana vratio u školu, ali je istog dana tragično izgubio život. Njegova smrt izazvala je ogromnu pažnju javnosti, a nakon što su snimci nasilja dospeli u medije, slučaj je pokrenuo burne reakcije širom zemlje.

Porodica je podnela tužbu protiv školskog okruga, tvrdeći da su zaposleni godinama ignorisali nasilje i nisu zaštitili dete. Sud nije prihvatio pokušaj škole da odbaci tužbu, ocenjujući da postoje ozbiljni navodi o krajnje neodgovornom postupanju. Na kraju je postignuta nagodba vredna tri miliona dolara, a škole u Sinsinatiju uvele su strože mere za sprečavanje vršnjačkog nasilja, dodatnu obuku zaposlenih i unapređene procedure za prijavljivanje ovakvih slučajeva.

Gabrijelova tragična sudbina ostala je snažan podsetnik koliko posledice vršnjačkog nasilja mogu biti ozbiljne i koliko je važno da se svaki znak zlostavljanja prepozna i zaustavi na vreme.

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