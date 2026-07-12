Smrt petogodišnjeg Džefrija Boldvina iz Kanade ostala je jedan od najpotresnijih slučajeva zlostavljanja dece u toj zemlji i dovela do velikih promena u sistemu zaštite mališana. Dečak je preminuo 30. novembra 2002. godine nakon višegodišnjeg zanemarivanja i zlostavljanja kojem su ga, prema presudi, izložili baka Elva Botino i deda Norman Kidman, kojima je povereno starateljstvo.

Džefri i njegova starija sestra oduzeti su roditeljima 1998. godine zbog sumnje na porodično nasilje, a nadležna služba ih je smestila kod bake i deke. Tek kasnije je otkriveno da baka ima raniju presudu za zlostavljanje deteta, što prilikom dodele starateljstva nije provereno.

Tokom godina dečak je bio izgladnjivan, zatvaran u neogrevanu sobu i primoravan da živi u krajnje nehumanim uslovima. Dok su druga deca jela za stolom, on i sestra dobijali su ostatke hrane koje su morali da jedu sa poda. U trenutku smrti Džefri je imao svega 9,5 kilograma, manje nego kada je napunio godinu dana. Lekari su utvrdili da je preminuo od septičkog šoka izazvanog teškom neuhranjenošću i bakterijskom upalom pluća.

Baka i deda uhapšeni su 2003. godine, a tri godine kasnije osuđeni za ubistvo drugog stepena i dobili dugogodišnje zatvorske kazne. Istraga je pokazala da su godinama primali državnu pomoć za brigu o deci, dok su ih istovremeno brutalno zanemarivali.

Nakon ovog slučaja Kanada je pooštrila procedure za proveru rođaka kojima se poverava starateljstvo nad decom. U znak sećanja na Džefrija, u jednom parku u Torontu 2014. godine postavljen je bronzani spomenik koji ga prikazuje kao Supermena, njegovog omiljenog superheroja.

BONUS VIDEO