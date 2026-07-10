Ovo je objavio danas nemački list "Špigel", pozivajući se na informacije sa sednice parlamentarnog odbora za odbranu.

Prema navodima lista, u kampu na obodu aerodroma u Erbilu trenutno je raspoređeno oko 30 nemačkih vojnika.

Portparol nemačkog Ministarstva odbrane potvrdio je da je održana sednica o toj temi i da Berlin planira dugoročno smanjenje vojnog prisustva u regionu, ali nije izneo detalje o broju vojnika niti precizan vremenski okvir.

"Želim da naglasim da samo smanjujemo naše prisustvo. Ključne aktivnosti podrške, uključujući saradnju sa snagama Pešmerge, biće nastavljene. U tom cilju, tim vojnih savetnika ostaće u ambasadi", rekao je portparol.

Nemačka je već smanjila svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku zbog bezbednosnih rizika povezanih sa sukobima u regionu.

Nemački vojnici godinama su bili stacionirani u Erbilu u okviru međunarodne koalicije protiv Islamske države, pružajući obuku, savetodavnu pomoć i podršku kurdskim snagama Pešmerge.

Špigel je naveo da je ta odluka usledila nakon koraka koje su Sjedinjene Američke Države preduzele u okviru sopstvenih planova povlačenja i smanjenja zaštitnih snaga u toj oblasti.

Upitan da li su američki planovi uticali na nemačku odluku, portparol nemačkog Ministarstva odbrane je rekao da je odluka doneta u koordinaciji sa međunarodnim partnerima.

"Reč je o zajedničkoj proceni svih partnera", rekao je on, prenosi Tanjug.