Ovo je objavio danas nemački list "Špigel", pozivajući se na informacije sa sednice parlamentarnog odbora za odbranu.
Prema navodima lista, u kampu na obodu aerodroma u Erbilu trenutno je raspoređeno oko 30 nemačkih vojnika.
Portparol nemačkog Ministarstva odbrane potvrdio je da je održana sednica o toj temi i da Berlin planira dugoročno smanjenje vojnog prisustva u regionu, ali nije izneo detalje o broju vojnika niti precizan vremenski okvir.
"Želim da naglasim da samo smanjujemo naše prisustvo. Ključne aktivnosti podrške, uključujući saradnju sa snagama Pešmerge, biće nastavljene. U tom cilju, tim vojnih savetnika ostaće u ambasadi", rekao je portparol.
Nemačka je već smanjila svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku zbog bezbednosnih rizika povezanih sa sukobima u regionu.
Nemački vojnici godinama su bili stacionirani u Erbilu u okviru međunarodne koalicije protiv Islamske države, pružajući obuku, savetodavnu pomoć i podršku kurdskim snagama Pešmerge.
Špigel je naveo da je ta odluka usledila nakon koraka koje su Sjedinjene Američke Države preduzele u okviru sopstvenih planova povlačenja i smanjenja zaštitnih snaga u toj oblasti.
Upitan da li su američki planovi uticali na nemačku odluku, portparol nemačkog Ministarstva odbrane je rekao da je odluka doneta u koordinaciji sa međunarodnim partnerima.
"Reč je o zajedničkoj proceni svih partnera", rekao je on, prenosi Tanjug.
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