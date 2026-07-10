Jedan matematički zadatak namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole izazvao je burnu raspravu na društvenim mrežama. Dok jedni tvrde da je sasvim primeren uzrastu dece, drugi smatraju da problem nije u matematici, već u načinu na koji je zadatak formulisan.

Zadatak je objavljen na Fejsbuk stranici posvećenoj matematici, uz pitanje da li je prikladan za učenike prvog razreda. U njemu se navodi da Paula u kasici ima novčanicu manju od 20 evra, ali veću od pet evra, kao i dve različite kovanice evra. Od učenika se zatim traži da odrede šta može da kupi tim novcem.

Roditelji podeljeni: Težak zadatak ili nejasna formulacija?

Objava je izazvala brojne komentare, a mišljenja su potpuno podeljena.

Jedni smatraju da je zadatak sasvim primeren, jer se nadovezuje na lekcije o novcu i podstiče logičko razmišljanje.

Drugi, međutim, ističu da je najveći problem način na koji je tekst napisan, jer deca u prvom razredu tek razvijaju veštinu čitanja sa razumevanjem.

Pojedini roditelji naveli su da su njihova deca bez poteškoća rešila zadatak, uključujući i učenike sa razvojnim teškoćama, dok drugi tvrde da su i sami morali nekoliko puta da pročitaju tekst kako bi shvatili šta se zapravo traži.

Jedan od komentara glasio je da je zadatak toliko nejasno formulisan da ga ni odrasla osoba nije odmah razumela.

Polemika zbog jednog veznika

Najviše pažnje privukao je deo zadatka u kojem piše da Paula ima "novčanicu manju od 20 evra i veću od pet evra".

Pojedini roditelji smatraju da upotreba veznika "i" može da zbuni decu, jer nije odmah jasno da li se opis odnosi na jednu novčanicu ili na više njih.

S druge strane, mnogi ističu da upravo ovakvi zadaci razvijaju logičko zaključivanje i sposobnost pažljivog čitanja teksta.

Koje je tačno rešenje?

Ako novčanica mora biti veća od pet, a manja od 20 evra, jedina moguća novčanica je 10 evra.

Ukoliko su dve različite kovanice 2 evra i 1 evro, Paula ukupno ima 13 evra.

Sa tim iznosom može da kupi:

flomastere (7 evra),

pernicu (11 evra),

papir u boji (2 evra),

flomastere i papir u boji (9 evra),

pernicu i papir u boji (13 evra).

Ne može da kupi flomastere i pernicu zajedno, niti sva tri proizvoda, jer za to nema dovoljno novca.

Rasprava je pokazala da jedan naizgled jednostavan zadatak može otvoriti mnogo širu temu – da li je važnije proveravati matematičko znanje ili sposobnost dece da razumeju tekst zadatka.