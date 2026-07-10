„U potpunosti kontrolišemo sve puteve i prilaze gradu. Isto važi i za najbliže prelaze. Ako protivnik pokuša da im priđe ili da pređe pomoću improvizovanih visećih prelaza ili na bilo koji drugi način, odmah dejstvujemo FPV dronovima. Ne dozvoljavamo im da pređu na ovu stranu“, rekao je on.

Komandant puka dodao je da ruske jedinice nastavljaju čišćenje grada, gde protivničke snage pokušavaju da se sakriju u ukopanim objektima i zgradama, delujući u manjim grupama. Istakao je da su ruski vojnici uspeli da savladaju inženjerijske prepreke koje su postavile ukrajinske snage zahvaljujući radu inženjerijskih jedinica i dobroj pripremi ljudstva.

Gjurza je naveo i da se ukrajinski vojnici često presvlače u civilnu odeću i skrivaju među civilnim stanovništvom, preteći meštanima kako bi izbegli otkrivanje. Prema njegovim rečima, ruski vojnici redovno pronalaze napušteno naoružanje i vojnu opremu. Takođe je rekao da posade dronova-presretača redovno obaraju ukrajinske teške bespilotne letelice tipa R-18.

On je dodao da jurišne jedinice prolaze posebnu obuku na poligonima sa maketama gradske infrastrukture, gde uvežbavaju dejstva u petospratnim i devetospratnim zgradama pre izvršavanja borbenih zadataka.

Komandant je rekao i da ruski vojnici, kad god je to moguće, pomažu civilima koji su ostali u gradu, obezbeđujući im lekove i hranu. Međutim, evakuacija civila je, kako je naveo, i dalje otežana zbog opasnosti na prilaznim pravcima.

Govoreći o zarobljenim pripadnicima ukrajinskih oružanih snaga, Gjurza je izjavio da su mnogi od njih prošli minimalnu obuku, da nisu poznavali svoje komandire i da su pristajali da se predaju nakon poziva ruskih vojnika.

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