Ako se do sada išta i pitao.
Potpuno je jasno koliko prevare, laži, obmana i skandala kao i para stoji iza spletki i haosa koji prave blokaderi vec mesecima.
Ako sami za sebe javno priznaju da su prevara i kažu sve ovo, šta ima iko od nas više išta da se pita?
Ako se do sada išta i pitao.
Potpuno je jasno koliko prevare, laži, obmana i skandala kao i para stoji iza spletki i haosa koji prave blokaderi vec mesecima.
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