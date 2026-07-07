Emir Brunčević je trenutno prolazi kroz pravu dramu zbog zloupotrebe identiteta na društvenim mrežama, te je odlučio da ponudi izdašnu novčanu nagradu onome ko mu pomogne da reši problem.

Naime, nepoznata osoba već godinama kreira lažne naloge na Fejsbuku i Instagramu, predstavljajući se kao ovaj pevač. Kap koja je prelila čašu bila je nedavna objava prevaranta koji se, krijući se iza Emirovog imena i identiteta, oglasio statusom u kojem navodi da je "sav srećan što se vratio na mreže".

Vidno revoltiran i odlučan da zauvek stane na put ovim problemima, Brunčević je poslao oštru i jasnu poruku pratiocima.

- Dajem nagradu od 10.000 evra onome ko mi sazna ko stoji iza lažnog profila i na Instagramu i na Fejsbuku.

I ranije imao problem

Inače, ovo je samo nastavak Emirove dugogodišnje borbe sa lažnim predstavljanjem na internetu.

Pre samo nekoliko meseci pevač je morao da apeluje na svoje fanove da masovno prijavljuju lažni TikTok nalog otvoren na njegovo ime, moleći ih da u potpunosti ignorišu poruke koje odatle stižu.

BONUS VIDEO: