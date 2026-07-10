Danas sse održava komemoracija preminulom pevaču Andriji Bajiću, a prva je u salu stigla njegova supruga Mala Cana.

Udovica se slomila nad Andrijinom fotografijom gde je održala govor. Kako je rekla, nakon tragedije ne može da se vrati u njihovu porodičnu kuću u Devojačkom bunaru.

Osim toga, Mala Cana je govorila i o prezimenu "Bajić", te je tako pred našim kamerama otkrila da je malo pred smrti pevača u pasošu i ličnoj karti upisano prezime Bajić, što je i bila želja pokojnika.

- Pre nego što je otišao u bolnicu rekao mi je ti si prihvatila da ostaneš bez dece, sve si prihvatila dala mi godine mladosti, napravio sam grešku što ti nisam dao prezime, da li bi sada uzela prezime Bajić, zatim sam to sredila jako brzo, zato bih se zahvalila opštini, pomogli su mi prebacila sam prezime dobila ličniu kartu i pasoš, on me je zagrlio - rekla je Mala Cana sa suzama u očima.

Kada će biti sahranjen?

Danas se u MTS dvorani održava komemoracija Andriji Bajiću koji je preminuo u 89. godini života, a još uvek nije poznato kada će pevač biti sahranjen.

Usled problema sa dokumentacijom jer još uvek niko ne zna kada će legendarnog pevača sahraniti u Aleji na Novom groblju.

- Ne zna se još kad je sahrana jer je frka oko papirologije. Danas neće biti sigurno, možda vikend, ali pre ponedeljak - rekao je izvor blizak porodici za domaće medije.

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