Žena koju je zadarska policija uhapsila 5. jula zbog sumnje na protupravno oduzimanje slobode i naplatu na štetu britanskih turista je poznata taksistkinja Ivana B. (41).

Prema policijskom izveštaju, ona je putnici za vožnju od Zadra do Privlake tražila 500 evra. Kada je putnica odbila da plati, vozačica je zaključala automobil i nastavila vožnju, izazvavši strah kod putnika. Na kraju je 53-godišnjakinja, uplašena za bezbednost, karticom platila traženi iznos. Tek tada su putnici mogli da izađu iz vozila.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila Ivanu B., protiv koje je podneta krivična prijava. Puštena je iz pritvora uz meru zabrane obavljanja taksi delatnosti.

Ivana B. je već godinama poznata po ekstremno visokim cenama taksi usluga. Start naplaćuje 50 evra, kilometar vožnje takođe 50 evra, a minut vožnje jedan evro. Tako vožnja od pet kilometara košta 315 evra. Njene tarife izazivaju polemike – jedni ih smatraju legalnim, drugi čistom pljačkom.

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