Pranje peškira i posteljine deluje kao jednostavan kućni posao, ali mnogi i dalje prave greške koje mogu uticati i na higijenu i na trajnost tkanine. Jedna od najčešćih zabluda jeste da će pranje na najvišoj temperaturi uvek dati najbolje rezultate.

Međutim, zahvaljujući savremenim deterdžentima i modernim veš mašinama, to više nije pravilo. Previsoke temperature mogu oštetiti vlakna, dok preniske možda neće dovoljno efikasno ukloniti nečistoće i mikroorganizme.

Na kojoj temperaturi treba prati peškire?

Peškiri svakodnevno upijaju vlagu, zbog čega predstavljaju pogodno okruženje za razvoj bakterija i neprijatnih mirisa ako se ne peru pravilno.

Stručnjaci preporučuju da se većina pamučnih peškira pere na 60°C, jer se na toj temperaturi efikasno uklanjaju nečistoće i veliki broj mikroorganizama, a tkanina se pritom manje oštećuje nego pri pranju na 90°C.

Za bele peškire ili u slučajevima kada je potrebna pojačana higijena, proizvođač može dozvoliti i više temperature, ali je uvek najbolje pratiti oznake na etiketi.

Da li treba koristiti omekšivač?

Iako omekšivač čini peškire prijatnim na dodir, njegovo često korišćenje može smanjiti njihovu moć upijanja.

Naime, omekšivač ostavlja tanak sloj na vlaknima, zbog čega peškiri vremenom postaju manje upijajući.

Ako želite da zadrže mekoću, povremeno možete koristiti malo alkoholnog ili belog sirćeta tokom ispiranja. Ono pomaže uklanjanju ostataka deterdženta i omekšivača, ali ne ostavlja miris nakon sušenja.

Koja je idealna temperatura za pranje posteljine?

Za većinu pamučne posteljine preporučuje se pranje na 60°C, jer ta temperatura omogućava dobro uklanjanje znoja, prašine i većine mikroorganizama.

Međutim, kod osetljivijih materijala, poput satena ili finog pamuka, često je dovoljno pranje na 40°C, uz kvalitetan deterdžent i redovnu zamenu posteljine, otprilike jednom nedeljno.

Kao i kod peškira, najvažnije je pridržavati se uputstava proizvođača navedenih na etiketi.

Još jedna česta greška – prepun bubanj

Mnogi, želeći da uštede vreme i struju, prepune veš mašinu.

Kada u bubnju nema dovoljno prostora, veš se ne pere ravnomerno, deterdžent se teže ispira, a tkanine se više gužvaju i troše.

Dobro pravilo je da između veša i vrha bubnja ostane dovoljno prostora da možete da provučete šaku.

Ne ostavljajte mokre peškire u korpi za veš

Još jedna navika koju bi trebalo izbegavati jeste dugo držanje vlažnih peškira u korpi za prljav veš.

Vlaga pogoduje razvoju buđi, bakterija i neprijatnih mirisa, pa je najbolje da se mokri peškiri osuše pre odlaganja ili da ih operete što je pre moguće.

Kako da peškiri i posteljina duže ostanu kao novi?

Za dug vek trajanja i dobru higijenu dovoljno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

perite peškire uglavnom na 60°C

posteljinu perite na 60°C , odnosno prema preporuci proizvođača

, odnosno prema preporuci proizvođača nemojte prepunjavati bubanj veš mašine

koristite omekšivač umereno

redovno menjajte peškire i posteljinu

ne ostavljajte vlažan veš dugo u korpi ili mašini.

Uz pravilnu temperaturu pranja i odgovarajuću negu, peškiri će ostati mekani i upijajući, a posteljina sveža, čista i prijatna za spavanje.