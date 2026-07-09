Piše: Slađana Stepanović

Ibrahim Jahić, otac pokojne Aldine Jahić (32), koju je bivši momak Anis Kalajdžić (33) ubio 16. novembra prošle godine u Mostaru, rekao je na prvom suđenju za ovaj zločin da očekuje maksimalnu kaznu za ubicu.

Ročište je održano u utorak u Kantonalnom sudu u Mostaru, a na njemu su svedočili Aldinin otac i Anisova bivša devojka, prema kojoj je takođe bio nasilan.

U svom emotivnom svedočenju, odgovarajući na pitanja tužiteljke Vesne Pranjić, koja zastupa tužilaštvo, Jahić je rekao da njegova ćerka, koja je bila izuzetno uspešna u mnogim oblastima, nije ništa krila od roditelja, pa ni činjenicu da je započela vezu sa Kalajdžićem.

Predstavila ga je, rekao je, kao fudbalskog sudiju koji radi na benzinskoj pumpi i čiji je otac trener Veleža.

On je ispričao na sudu i da je savetovao ćerki da se raspita o njemu i njegovoj porodici. Naveo je i da mu je pokazala njegovu fotografiju i da mu se ne sviđa Kalajdžićeva fotografija.

- Moje Aldine više nema... Nikakva kazna na ovom svetu je ne može vratiti. Prihvatio sam to, nosim se s tim i nosiću se dok sam živ. Ali ne mogu da prihvatim činjenicu da ju je neko jurio mesec i po dana ulicama Mostara, pretio joj, tukao je i na kraju je ubio. Ne mogu da prihvatim činjenicu da je ovih 128 metara koje je pretrčala... Bila je toliko inteligentna da je u tome napravila tri, četiri poziva, ali znam koliki je strah imala kada je videla oružje jer ga je mrzela. Strah, strah je bio ogroman... Ja samo tražim pravdu. Pravdu! Ako spasemo samo jednu osobu, nečije dete, kroz ovaj postupak, suđenje, presudu, kaznu, uspeli smo... Neka sve bude po zakonu, tražim samo maksimalnu kaznu, sve po zakonu, ništa drugo - rekao je, između ostalog, nesrećni Jahić.

On nije prihvatio izraze saučešća koje mu je u njegovo ime i u ime porodice Kalajdžić izrazio advokat Ibro Bulić, branilac optuženog, rekavši da je za to prekasno jer to do sada nisu učinili.

Optuženi je takođe iskoristio svoje pravo da postavi pitanja svedoku.

Međutim, većinu njegovih pitanja upućenih Jahiću, a kasnije i svedoku Macićevoj, drugoj bivšoj devojci, tokom višečasovnog saslušanja zabranio je predsednik veća Darko Zovko.

Tokom svedočenja oštećena Macić je govorila o tome kako ga je u dva navrata prijavila policiji jer joj je uputio ozbiljne pretnje da će joj ugroziti život dok su bili u vezi.

Kalajdžić je kazao da iskreno žali zbog svega što se dogodilo, navodeći da je njihov odnos bio „težak, turbulentan i toksičan", ali da je, uprkos svemu, imao i lepih trenutaka.

- To je bila veza koja je ostavila dubok trag na moje emocionalno stanje. Osećao sam se očajno. Mislim da je možda trebalo da potražim stručnu pomoć - rekao je optuženi.

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