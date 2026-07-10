Više od dve godine nakon brutalnog ubistva poznate dizajnerke Kristine K. K. na obali Save, nedaleko od nekadašnje Sveučilišne bolnice u Novom Zagrebu, izrečena je prvostepena presuda Leopoldu B. (50).

Veće Županijskog suda u Velikoj Gorici osudilo ga je na 22 godine zatvora zbog ubistva bliske osobe, uz obavezno psihijatrijsko lečenje u zatvorskim uslovima. Ova mera može trajati do isteka kazne, a sud će najmanje jednom godišnje proveravati njenu opravdanost.

Leopold B. oslobođen je plaćanja sudskih troškova, dok mu je pritvor produžen.

Tokom obrazlaganja presude, sudija je navela da samo ubistvo nije bilo sporno tokom postupka, već se najveći deo procesa odnosio na utvrđivanje stepena njegove uračunljivosti. Veštaci su zaključili da je optuženi u trenutku zločina bio bitno smanjeno uračunljiv, ali ne i potpuno neuračunljiv.

Sud nije prihvatio kvalifikaciju dela kao femicid, već je zaključio da se radi o teškom ubistvu bliske osobe sa kojom je optuženi bio u emotivnoj vezi i sa kojom je ranije živeo.

– Femicid predstavlja završetak dugotrajnog i intenzivnog zlostavljanja, fizičkog ili psihičkog. U ovom slučaju nije dokazano psihičko zlostavljanje koje bi ispunilo ta obeležja – navela je sudija tokom obrazlaganja presude.

Prema navodima optužnice, Leopold B. je 6. maja 2024. godine poveo Kristinu na nasip kod Save, gde joj je, kako se sumnja, naneo više ubodnih i reznih povreda nožem koje su dovele do njene smrti. Nakon toga je povredio i sebe.

Tokom suđenja, optuženi je tvrdio da se ne seća samog trenutka zločina i da je tada bio pod uticajem halucinacija.

– Sve mi je postalo crno. Ne znam koliko je trajalo. Onda sam video Kristinu ispod sebe sa ranom, a na svojoj ruci sam video posekotinu – rekao je Leopold B. u svojoj odbrani.

Govorio je i o psihičkim problemima koje je imao ranije, navodeći da je imao halucinacije i da je smatrao da ga prate određena bića.

Psihijatrijska veštačenja pokazala su da je optuženi bolovao od teškog duševnog poremećaja, ali da je u trenutku zločina ipak imao određeni stepen sposobnosti da shvati svoje postupke.

Veštaci su ocenili da je njegovo ponašanje bilo posledica kombinacije bolesti i emocionalnih faktora, ali su ukazali i da je postojao element planiranja.

– Leopold je imao plan nešto da uradi. Takvo sumanuto rešenje moglo je proizaći iz bolesnog razmišljanja da spreči kraj veze – naveli su veštaci.

Tužilaštvo je najavilo žalbu na visinu izrečene kazne.

Kristina K. K. bila je poznata dizajnerka, a njena smrt potresla je javnost u Hrvatskoj. Iza nje su ostala dva deteta.

Alo/Jutarnji list