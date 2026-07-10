Upravo to dogodilo se Igoru iz Novog Pazara i Elizabet, koju svi zovu Eli, devojci sa Kube.

Njihova priča počela je sasvim slučajno, ali se vrlo brzo pretvorila u ljubav zbog koje su oboje bili spremni da promene život iz korena.

Sve je počelo jednim putovanjem na Kubu

Igor je prvi put posetio Kubu 2018. godine sa prijateljem. Oduševila ga je zemlja, ljudi i način života, ali je nakon nekoliko odlazaka shvatio da više ne želi prolazne avanture. Tražio je osobu sa kojom bi mogao da deli svakodnevicu.

Po povratku u Srbiju otvorio je profil na aplikaciji Badoo, koja je na Kubi među najpopularnijim platformama za upoznavanje. Među brojnim profilima pažnju mu je privukla Eli.

Poslao joj je kratku poruku, a razgovor su ubrzo nastavili preko WhatsAppa. Problem je bio samo jedan – Igor gotovo da nije govorio španski, dok Eli nije znala ni reč srpskog.

Ipak, to ih nije sprečilo da satima razgovaraju.

"Kada nisam znao neku reč, pomagao mi je prevodilac. Važno mi je bilo samo da nastavimo da se upoznajemo", prisetio se Igor.

Prvi susret u Havani bio je presudan

Nedugo zatim Igor je ponovo otputovao na Kubu kako bi je upoznao.

Za prvi sastanak izabrali su čuveni kulturni centar Fabrika de Arte u Havani. Eli je, iz predostrožnosti, sa sobom povela prijateljicu, što je Igoru bilo potpuno razumljivo.

Čim ju je ugledao, znao je da fotografije nisu preuveličavale njenu lepotu.

Veče je proteklo u razgovoru, plesu i upoznavanju, a završilo se njihovim prvim poljupcem.

Jedno kašnjenje otkrilo mu je koliko joj je stalo

Već narednog dana dogovorili su novo viđenje, ali Eli se nije pojavila na vreme.

Posle gotovo sat vremena čekanja Igor joj je poručio da se vrati kući, ne želeći da prihvati toliku neodgovornost.

Tek kasnije saznao je pravi razlog.

Eli je živela daleko od centra Havane i gotovo celu mesečnu platu potrošila je na taksi samo da bi stigla do njega.

Već sledeći put pojavila se tačno u dogovoreno vreme.

"Tada sam shvatio da joj je zaista stalo", kaže Igor.

Ljubav je bila jača od svih razlika

Njihova veza postajala je sve ozbiljnija.

Dok je Igor učio španski kroz svakodnevni život na Kubi, Eli je upoznavala njegove prijatelje i polako ulazila u svet koji joj je do tada bio potpuno nepoznat.

Čak ni činjenica da su često razgovarali uz pomoć Google prevodioca nije uspela da umanji njihovu bliskost.

Odluka koja je promenila njihove živote

Tokom jednog razgovora Eli mu je ispričala kako radi kao lekarka za platu od svega desetak evra mesečno i koliko joj znači da može da pomogne porodici.

Tada je Igor doneo odluku da želi da sa njom izgradi zajednički život.

Dok je radio sezonski posao u Hrvatskoj, pomogao joj je da pokrene posao nadogradnje trepavica. Poslao joj je svu potrebnu opremu kako bi mogla da zaradi više i pomogne svojim najbližima.

Prosidba uprkos bolesti

Posle više od dve godine veze zajedno su ponovo otputovali na Kubu.

Igor je mesecima planirao prosidbu, ali ih je neposredno pre toga zadesio virus čikungunja, zbog kojeg su oboje imali visoku temperaturu i jake bolove.

Ipak, nije želeo da odustane.

Na čuvenom šetalištu Malekon u Havani kleknuo je pred Eli, izvadio prsten i zaprosio je.

"Potpuno se zbunila. Kada je videla prsten, oči su joj se napunile suzama", priseća se Igor.

Venčanje iz snova u Srbiji

Nekoliko meseci kasnije svoju ljubav krunisali su brakom u Srbiji.

Na Eliinu želju, pre venčanja primila je pravoslavnu veru, a svadbeno slavlje okupilo je više od 230 gostiju.

Za nju je to bio trenutak koji je sanjala još od detinjstva.

"Dok sam oblačila venčanicu, imala sam osećaj da živim svoj najveći san", ispričala je.

Danas zajedno žive u Srbiji i veruju da prava ljubav ne poznaje granice.

Kako kažu, jezik može da se nauči, običaji da se prihvate, ali ono što dvoje ljudi zaista spaja jesu poverenje, poštovanje i iskrena ljubav.