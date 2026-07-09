Apelacioni sud u Beogradu je za tri godine smanjio kaznu zatvora Đuri Nikoliću i pravosnažno ga osudio na 10 godina zatvora zbog ubistva pilota Vuka Jolovića 29. maja 2022. godine u Jakovu, iz automatske puške koju je neovlašćeno držao i nosio.

Drugostepeni sud je delimičnim usvajanjem žalbe branioca okrivljenog, preinačio prvostepenu presudu i Nikolića za izvršenje krivičnih dela ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija osudio na jedistvenu kaznu zatvora od 10 godina, objavljeno je na sajtu tog suda. U obrazloženju Apelacioni sud navodi da prvostrepeni sud nije dao adekvatan značaj olakšavajućim okolnostima, odnosno da je okrivljeni mlada osoba koja ranije nije osuđivana, kao i da je prema mišljenju veštaka u trenutku ubistva bio u stanju povišenog emocionalnog uzbuđenja usled doživljaja stida, straha i poniženosti zbog događaja koji su prethodili ubistvu, kada su braća Jolović tukli Nikolića.

Olakšavajuća okolnost je i to što se ubistvo dogodilo u dvorištu porodične kuće Nikolića, a nakon što je Jolović došao ispred kuće i fizički napao članove porodice okrivljenog. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikolić je bio optužen za krivično delo teško ubistvo, međutim sudsko veće je prekvalifikovalo krivično delo i osudilo ga za ubistvo. Nikolić je na početku suđenja izneo odbranu u kojoj je potvrdio da je ubio Jolovića ali je tvrdio da ga je ubijeni godinama unazad zlostavljao i maltretirao. Sumnja se da je nakon verbalne svađe Nikolića i Jolovića ranije tog dana, Jolović došao do porodične kuce okrivljenog, gde je ušao u sukob sa Nikolićevim ocem.

Nikolić je oko 19.45 uzeo automatsku pušku iz svoje kuće i u Jolovića ispalio dva kratka rafala, nanevši mu, pored ostalog, povrede u stomak i butnu arteriju. Potom je, kako je navedeno u optužnici, više puta pozivao Miloša M. da izađe iza ograde gde se sakrio, a tokom pucnjave je oštetio i tri vozila.

Sa puškom skrivenom ispod majice, svojim automobilom "golf 4" je napustio lice mesta, a dva dana kasnije se samoinicijativno predao PS Surčin.

Jolović je kolima Hitne pomoći prebačen u Urgentni centar, gde je oko 01 čas posle ponoći preminuo usled zadobijenih teših povreda stomaka i butne arterije.