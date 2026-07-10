Ipak, jedan oglas koji se ovih dana pojavio na Fejsbuku uspeo je da privuče pažnju hiljada korisnika zbog predmeta koji se poklanja, ali još više zbog načina na koji je opisana njegova buduća namena.

Vlasnik iz Varaždinske županije odlučio je da besplatno ustupi stare ispovedaonice izrađene od hrastovine. Međutim, umesto da ih predstavi kao vredan komad crkvenog nameštaja ili antikvitet, naveo je da mogu odlično da posluže kao šupa ili ostava za baštenski alat, što je izazvalo brojne reakcije na internetu.

"Pogodno za lopate, vile i grabulje"

U kratkom opisu oglasa vlasnik je napisao:

"Poklanjam ispovedaonice od hrastovine, pogodno za šupu za alat, lopate, vile, grabulje i slično ili neku drugu namenu."

Baš ta rečenica postala je glavna tema komentara na društvenim mrežama. Dok su jedni ovakav predlog doživeli kao praktičan način da se stari predmeti iskoriste umesto da propadaju, drugi smatraju da ispovedaonice imaju posebnu simboliku i da bi ih trebalo sačuvati ili restaurirati.

Više pitanja nego odgovora

Oglas ipak ne otkriva najvažnije detalje. Nije poznato odakle ispovedaonice potiču, koliko su stare, niti da li su nekada bile deo crkve, kapele ili nekog drugog verskog objekta.

Takođe nije objašnjeno kako su dospele u privatno vlasništvo niti zbog čega ih vlasnik poklanja. Zbog nedostatka tih informacija mnogi su počeli da nagađaju kakva je njihova istorija.

Bez obzira na to, upravo spoj nesvakidašnjeg predmeta i još neobičnije namene bio je dovoljan da oglas postane viralan. Dok jedni u svemu vide zanimljiv primer reciklaže i prenamene starog nameštaja, drugi smatraju da bi ovakvi predmeti, zbog svoje istorijske i kulturne vrednosti, ipak trebalo da budu sačuvani za buduće generacije.