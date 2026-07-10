Danas sse održava komemoracija preminulom pevaču Andriji Bajiću, a prva je u salu stigla njegova supruga Mala Cana.

Udovica se slomila nad Andrijinom fotografijom gde je održala govor. Kako je rekla, nakon tragedije ne može da se vrati u njihovu porodičnu kuću u Devojačkom bunaru.

- Čekaj me, ja ću da dođem. Znao si da sam sama i da nemam nikog. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si "moja lepa ženica". Oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija, ne mogu da idem u Devojački bunar u tu kuću, ne mogu da uđem, dušo. Kod kume sam moje Jasmine i kod kuma koji te je brijao u bolnici, oni me čuvaju i paze - rekla je Mala Cana i dodala:

- Mogli smo još, nije ti bilo vreme, godine su broj. Borila sam se kao i do sada da ti se uradi komemoracija, da budeš sahranjen u Aleji, da mogu slobodno da dođem da plačem. Da niko ne može da mi zabrani da te oplakujem svaki dan, živote moj, srećo moja - rekla je supruga pokojnog Andrije Bajića.

Kada će biti sahranjen?

Danas se u MTS dvorani održava komemoracija Andriji Bajiću koji je preminuo u 89. godini života, a još uvek nije poznato kada će pevač biti sahranjen.

Usled problema sa dokumentacijom jer još uvek niko ne zna kada će legendarnog pevača sahraniti u Aleji na Novom groblju.

- Ne zna se još kad je sahrana jer je frka oko papirologije. Danas neće biti sigurno, možda vikend, ali pre ponedeljak - rekao je izvor blizak porodici za domaće medije.

Alo/I.R.

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