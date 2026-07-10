Beogradska policija uhapsila je Danijela V. (43) zbog sumnje da je u stanu u Ulici Nikodima Milaša na Paliluli ubio Darka V. (41). Prema tadašnjim navodima, osumnjičeni je priveden posle drugog incidenta, kada je nožem napao vlasnika jednog restorana jer nije hteo da plati račun.

Kako se tada navodilo, V. i V. su se tog dana posvađali u stanu. Prema nezvaničnim informacijama, sukobu su prethodili lični odnosi i svađa oko novca. Posle rasprave, muškarci su se potukli, a V. je, kako se sumnjalo, uzeo nož, izbo V. i pobegao iz stana.

Nedugo zatim V. je došao u sukob i sa vlasnikom jednog beogradskog restorana. Odbio je da plati račun, a zatim je, prema tadašnjim navodima, uzeo kuhinjski nož i nekoliko puta ga ubo. Ubrzo posle tog napada policija ga je uhapsila nedaleko od mesta sukoba.

Beživotno telo Darka V. pronašao je stanodavac, od kojeg je nastradali duže od godinu dana iznajmljivao stan u suterenu. Telo je ležalo u hodniku, u lokvi krvi, a ispod njega je pronađen svežanj novčanica.

Stanodavac je ispričao da je tog dana prvi put došao oko 14 časova i da je čuo svađu iz stana, ali da nije želeo da se meša.

„Čuo sam da se neko svađa i odlučio da se ne mešam. Sad shvatam da se u tom trenutku verovatno odigravalo ubistvo. Da sam pozvonio ili otvorio, sada bih verovatno bio mrtav“, ispričao je tada stanodavac.

On je naveo i da je kasnije pokušavao da dobije V. na fiksni i mobilni telefon. Pošto mu se nije javljao, oko 17 časova ponovo je otišao u stan.

„Zatekao sam prizor koji ću pamtiti do kraja života. Darko je ležao u bari krvi, a stan je ličio na klanicu“, rekao je stanodavac.

V. je imao ubodne rane po grudima, a njegovo telo prebačeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Kriminalistički tehničari obavili su uviđaj u stanu i uzeli tragove koji su, prema tadašnjim navodima, pomogli policiji da dođe do osumnjičenog.

Komšije su tada tvrdile da su mislile da u stanu živi žena i da nisu znale šta se tačno dešava iza zatvorenih vrata. Navodile su da su u stan dolazili različiti ljudi, ali da se nisu mešale.

Prema informacijama iz istrage, V. je ranije bio osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva supruge. Odležao je više od 18 godina, nakon čega je pušten na slobodu. Policiji je, prema tadašnjim navodima, bio poznat i po razbojništvima i krađama.

V. je posle hapšenja saslušan u policiji i određeno mu je policijsko zadržavanje. Nezvanično se tada navodilo da je priznao ubistvo i rekao da ga je počinio zbog novca. Nakon toga je trebalo da bude saslušan pred istražnim sudijom.

Do tragedije je došlo 2013. godine.

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