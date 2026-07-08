Prava drama odigrala se u utorak u Osijeku, gde su u jednom dvorišnom stanu pronađena tela dve osobe. Policija je potvrdila da su na licu mesta zatečena dva beživotna tela, dok će tačan uzrok njihove smrti biti poznat tek nakon obdukcije.

Nakon dojave, na mesto događaja odmah su izašli policijski službenici i ekipe hitnih službi. Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom zamenika Županijskog državnog tužioca u Osijeku, koji je naložio sprovođenje svih neophodnih istražnih radnji.

Po završetku uviđaja određena je obdukcija oba tela kako bi se utvrdilo na koji način je nastupila smrt, kao i da li postoje elementi koji ukazuju na krivično delo.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, reč je o mlađem muškarcu i ženi, starosti između 20 i 30 godina. Njihova tela navodno su pronađena u različitim prostorijama stana, što dodatno produbljuje misteriju ovog slučaja.

Policija za sada ne saopštava više detalja, a okolnosti pod kojima je došlo do njihove smrti biće poznate nakon rezultata obdukcije i završetka istrage. Nadležni organi nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica ovog događaja.

Jutarnji list