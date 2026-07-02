Mladić F. J. (26), koji je juče ranjen u pucnjavi u Novom Sadu, nalazi se u stabilnom stanju u Kliničkom centru Vojvodine, dok policija intenzivno traga za napadačem. Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, motiv napada mogao bi da bude povezan sa neraščišćenim odnosima u vezi sa trgovinom narkoticima.

Pucnjava se dogodila juče nešto pre 16 časova u Bulevaru oslobođenja, gde je mladić pronađen na trotoaru sa prostrelnom ranom u predelu butine.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređenom je ukazana prva pomoć, nakon čega je u svesnom stanju prevezen u Klinički centar Vojvodine.

Lekari su utvrdili da je zadobio prostrelnu ranu butine i da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, uz dalji lekarski nadzor.

Prema nezvaničnim informacijama, F. J. nakon ranjavanja nije želeo da sarađuje sa istražiteljima. Odbio je da kaže ko je pucao na njega, niti je izneo detalje koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju slučaja.

Policija je neposredno nakon pucnjave blokirala šire područje i pokrenula intenzivnu potragu za napadačem. U okviru istrage pregledaju se snimci sa sigurnosnih kamera i prikupljaju drugi materijalni dokazi.

Prema informacijama iz istrage, jedna od glavnih linija provere jeste da je pucnjava posledica neraščišćenih odnosa na narko-tržištu, ali će tačan motiv biti utvrđen nakon završetka policijske istrage.

Alo/Telegraf.rs