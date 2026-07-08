Viši sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu kojom je petoricu saučesnika osudio na ukupno 77 godina zatvora zbog brutalnog ubistva Zorana Uskokovića Skoleta mlađeg (22), poznatog kao Mali Skole. Zločin se dogodio 29. januara 2021. godine u Borskoj ulici na Kanarevom brdu, a presuda je izrečena nakon višemesečnog suđenja koje je počelo u septembru prošle godine.

Sud je utvrdio da se ne radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, već o grupi pojedinaca. Najstrože kazne dobili su naručilac ubistva Nikola Živanović (47) i direktni izvršilac Miloš Krstić - obojica su osuđeni na po 20 godina zatvora.

Živanović je proglašen krivim za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja. Sve kazne spojene su u jedinstvenu presudu od 20 godina zatvora, uz novčanu kaznu od 200.000 dinara. Uz to mu je trajno oduzet pištolj marke „glok“ sa uklonjenim serijskim brojem i 17 metaka, pronađen tokom pretresa stana.

Krstić je osuđen kao direktni izvršilac ubistva. Tog dana bio je prerušen u starca, nosio je mantil, silikonsku masku, štap i obuću nekoliko brojeva veću. Na taj način je prišao žrtvi i ispalio hice u glavu i potiljak.

Preostala trojica optuženih dobila su višegodišnje kazne. Aleksa Dimitrov, bivši fudbaler, osuđen je na 13 godina zatvora. Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, dobio je 12 godina. Aleksandar Nikolić, koji je u bekstvu, osuđen je u odsustvu na istu kaznu od 12 godina.

Živanoviću, Krstiću i Dimitrovu pritvor je produžen, dok su svi osuđeni obavezni da u roku od 15 dana plate po 30.000 dinara sudskih troškova. Odbrani i tužilaštvu ostavljen je rok od 30 dana za žalbu na presudu.

Jedan od ključnih dokaza bila je komunikacija preko aplikacije Skaj. Tokom suđenja izvedene su stotine poruka koje su razmenjivali optuženi pre i posle zločina. Krstić je nakon ubistva poslao poruku: „Mnogo sam jak“, dok je Živanović pisao: „Niko ne sme sa mojom familijom da se zaje*ava. Aj da vidim sledećeg majmuna!“ Tužilaštvo je navelo da je motiv ubistva bio bombaški napad na lokal u vlasništvu Živanovića, za koji je krivio Uskokovića.

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