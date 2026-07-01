Povodom požara i poplave koji su 15. juna izbili u Tržnom centru "Enjub 227" u Ulici Jurija Gagarina 211 na Novom Beogradu, javno tužilaštvo saopštilo je da je predmet i dalje u fazi predistražnog postupka i da su do sada preduzete sve neophodne dokazne radnje.

Kako navode, obavljen je uviđaj, izuzeti su materijalni tragovi i drugi dokazi, saslušana su lica od značaja, a prikupljena je i sva raspoloživa dokumentacija.

U narednim danima očekuje se pisani nalaz i mišljenje komisije sudskih veštaka za oblast požara, eksplozija i havarija, koji će imati ključnu ulogu u utvrđivanju uzroka požara.

Deo drugog sprata, koji je označen kao primarno žarište požara, i dalje je pod policijskim obezbeđenjem, jer predstavlja zonu najvećeg oštećenja. Zbog toga će policija nastaviti da čuva objekat 24 časa dnevno kako bi se sprečile provale i krađe, ali i zaštitili građani od mogućih opasnosti.

Vlasnici i zakupci lokala angažovali su svoje veštake koji će proceniti bezbednost prostora u prizemlju, nakon čega će građevinski inspektor odlučiti da li će biti dozvoljeno korišćenje tog dela tržnog centra. Tužilaštvo je zatražilo da bude obavešteno čim se za to steknu uslovi, kako bi, po potrebi, veštaci ponovo izašli na lice mesta.

Iz tužilaštva ističu da u ovoj fazi postupka neće iznositi pretpostavke o uzroku požara niti odgovarati na pitanja koja bi mogla da prejudiciraju rezultate veštačenja.

Takođe je navedeno da pitanje pristupa lokalima nije u nadležnosti tužilaštva, već građevinske inspekcije, koja će, nakon ispunjavanja bezbednosnih uslova, omogućiti kontrolisan ulazak vlasnicima i zakupcima uz prisustvo policije.

Poseban problem predstavljaju uginule životinje koje se i dalje nalaze u jednom od lokala, zbog čega se šire neprijatni mirisi. Tužilaštvo je o tome obavestilo ZOO higijenu, kao i veterinarsku i sanitarnu inspekciju, koje će preduzeti mere čim uslovi na terenu budu bezbedni.

Iz javnog tužilaštva poručuju da će javnost, kao i do sada, blagovremeno biti obaveštavana o svim činjenicama koje mogu biti saopštene bez ugrožavanja istrage.