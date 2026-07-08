Velika policijska akcija sprovedena je u Inđiji, gde su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili dvojicu muškaraca zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkoticima.

Uhapšeni su V. M. (31) i S. M. (27) iz Inđije, koji se sumnjiče za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici su tokom pretresa više stanova koje koriste osumnjičeni pronašli i zaplenili oko 88 grama kokaina, digitalnu vagicu za precizno merenje, kao i druge predmete za koje se sumnja da su korišćeni u vezi sa prodajom narkotika.

Pored droge, pronađena je i veća količina novca – 718.000 dinara i 16.290 evra, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Policija je oduzela i tri mobilna telefona koji će biti predmet daljih provera i veštačenja.

Istraga će biti nastavljena kako bi se utvrdilo da li su osumnjičeni delovali samostalno ili su bili deo šire mreže koja se bavi distribucijom narkotika.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, V. M. i S. M. određeno je zadržavanje do 48 časova. Nakon isteka tog roka oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o daljem postupanju.