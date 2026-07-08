Zbog teške saobraćajne nesreće koja se juče rano ujutru dogodila na Goliji, u kojoj je poginuo petnaestogodišnji dečak iz Novog Pazara, po nalogu dežurnog tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati za dve osobe.

Prema dosadašnjim informacijama, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta i prevrnuo se. U nesreći je maloletnik ispao iz vozila i zadobio povrede od kojih je preminuo.

U automobilu su se nalazile ukupno četiri osobe. Još jedan maloletnik zadobio je teške telesne povrede i zbrinut je u zdravstvenoj ustanovi, potvrđeno je za RINU iz izvora upoznatog sa slučajem.

Istraga je u toku, a za sada nije utvrđeno šta je izazvalo nesreću, niti ko je u trenutku udesa upravljao vozilom.

Prema nezvaničnim navodima očevidaca, učesnici nesreće su najverovatnije bili pod dejstvom alkohola, dok su se nakon prevrtanja automobila po kolovozu rasule gajbe i flaše sa alkoholnim pićem.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ove tragedije i eventualnu odgovornost svih učesnika.