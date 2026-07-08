Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je za N1 da bi ta stranka podržala predsedničkog kandidata kog bi predložila Studentska lista, ukoliko bi to bila osoba iza koje bi mogli da stanu svi koji su protiv režima Aleksandra Vučića i koja bi mogla da pobedi kandidata SNS-a.

Međutim, ovakva izjava lidera Stranke slobode i pravde naišla je na podsmeh blokadera.

Bivši košarkaš, sadašnji blokader Vladimir Štimac, smeje se Draganu na Iksu, i poručuje mu da "ni cenzus ne može da prebaci":

"Hahahahhahahhahahah, oni hoće da postavljaju uslove, ni cenzus ne mogu da prebace? Ovo svaki dan sve bolje od boljeg. Absolute cinema", napisao je na Iksu blokader.