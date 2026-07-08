Devetnaestogodišnja devojka teško je povređena u nesreći koja se dogodila u ponedeljak oko 23 časa u mestu Donji Vukojevac, na području Lekenika između Siska i Velike Gorice.

Prema saopštenju policije, devojka se u trenutku nesreće penjala na metalnu konstrukciju fudbalskog gola, kada je došlo do njenog prevrtanja. Tom prilikom pala je na betonsku podlogu, a gol se srušio preko nje.

Prema nezvaničnim informacijama, zadobila je teške povrede glave. Hitno je prevezena u bolnicu u Sisku, gde su lekari utvrdili da je reč o teškim telesnim povredama opasnim po život.

Policija je obavila uviđaj, a o svim okolnostima ovog događaja biće obavešteno nadležno državno tužilaštvo, koje će preduzeti dalje korake u istrazi.

Avaz