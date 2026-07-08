Policijska uprava u Novom Pazaru identifikovala je i privela na informativni razgovor dvadesetjednogodišnjeg S. G. nakon što se na društvenim mrežama pojavio videosnimak koji je izazvao brojne reakcije javnosti.

Prema saznanjima, policija je odmah po saznanju za sporni snimak preduzela mere iz svoje nadležnosti. U kratkom roku utvrđen je identitet muškarca koji se nalazi na snimku, nakon čega je sa njim obavljen informativni razgovor.

Kako nezvanično saznajemo, protiv S. G. biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave zbog prosjačenja.

Na videosnimku se vidi grupa maloletnika u kontaktu sa odraslim muškarcem. Radi zaštite privatnosti dece, identiteti maloletnika, kao ni drugi podaci koji bi mogli dovesti do njihovog prepoznavanja, neće biti objavljeni.

Iz policije navode da se rad na ovom slučaju nastavlja kako bi bile utvrđene sve činjenice i okolnosti događaja, kao i da će, ukoliko se za to steknu zakonski uslovi, biti preduzete i dodatne mere.

U međuvremenu su se u javnosti pojavile informacije da bi sličnih slučajeva moglo biti i na drugim lokacijama u Novom Pazaru. Za sada takvi navodi nisu zvanično potvrđeni, a nadležni organi će ih proveriti u okviru dalje istrage.

Ishod postupka zavisiće od rezultata policijskih provera i eventualnih odluka nadležnih institucija o daljem postupanju u skladu sa zakonom.