Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N. K. zbog postojanja osnova sumnje da je 22. juna 2026. godine u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji GO Voždovac na podmukao način lišio života oštećenog D. V. (Darka Veskovića Priku) i doveo u opasnost život četiri oštećena - goste ugostiteljskog objekta, a protiv D. Dž. zbog postojanja osnova sumnje da mu je u tome pomogao.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N. K. na teret se stavlja krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija i Teška telesna povreda, a D. DZ. krivično delo Teško ubistvo u pomaganju.

N. K. i D. Dž. se nalaze u bekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje poternice.

Sprvođenje dokaznih radnji određeno je protiv M. T. E. i D. V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

M. T. E. i D. V. su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem nakon čega je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da im odredi pritvor.

Postoje osnovi sumnje da je N. K. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to pištolj NN marke, kalibra 9 mm, pa je na podmukao način lišio života D. V. i teško telesno povredio V. M. koji je sedeo za stolom sa D. V, i doveo u opasnost život dvoje radnika ugostiteljskog objekta.

N. K. je, kako se sumnja, došao do ugostiteljskog objekta taksijem, pa je ušao u isti i rukovao se sa oštećenim D. V. i kada se on okrenuo leđima i krenuo ka stolu za kojim je prethodno sedeo, osumnjičeni N. K. je desnom rukom iz torbice koja mu je bila za pojasom izvadio pištolj NN marke kalibra 9 mm i ispalio namanje 6 projektila u pravcu leđa i glave D. V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Jedan od projektila koje je ispalio osumnjičeni pogodio je i oštećenog V. M. usled čega je on zadobio tešku telesnu povredu.

D. Dž. je, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru sačekao osumnjičenog ispred ugostiteljskog objekta na motociklu NN marke pa su se udaljili sa lica mesta.

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