Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je Srbija važan partner u regionu i da EK ohrabruje Srbiju da se približi EU.

"Čuli smo jasne obaveze od vlasti u Beogradu da je njihov put ka EU, ali moramo da vidimo da se sprovode reforme. Pre dve nedelje parlament je napravio korak u pravom smeru i ispravio pravosudne zakone iz januara. Važno je da se prave izborne reforme, da su važni zakoni u pripremi", rekla je Kos na početku rasprave.

Prema njenim rečima Srbija mora da donese jasne strateške odluke, kao i da se uskladi sa politikama EU. Istakla je i da je zbog pozitivnih promena Evropska komisija preporučila otvaranje Klastera 3.

Na N1, blokaderi zaključuju da bi utvaranje Klastera 23 predstavljao potpuni trijumf aktuelne vlasti.

"Kako je moguće da imajući sada sve ovo u vidu što se dešava poslednjih nedelja, meseci, a naročito u poslednje dve godine, stiže vest koju objavljuje portal Politiko da Evropska komisija će predložiti ambasadorima zemalja članica Evropske unije otvaranje klastera 3 za Srbiju", upitala je voditeljka Bojana Pajtića.

-Uh, kakav Klaster 3, otkud Klaster 3? Režim bi sigurno otvaranje Klastera 3 proglasio za svoj trijumf! To bi bilo, u medijskom smislu svakako trijumf, kaže Pajtić.