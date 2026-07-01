Više javno tužilaštvo u Somboru podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Z. K. (28) iz okoline Sombora i M. D. (43) iz Odžaka, zbog krivičnog dela teško ubistvo A. S. (55) iz Odžaka.

Njih dvojica se od hapšenja nalaze iza rešetaka, a pritvor im je ponovo produžen i može da traje do 18. jula.

Telo pedesetpetogodišnjaka iz Odžaka pronašao je 28. decembra prošle godine vlasnik obližnjeg salaša na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa. Prema nezvaničnim informacijama on je oko podneva došao da obiđe imanje, zatekao nesrećnog čoveka i o svemu obavestio nadležne.

Inspektori su na licu mesta pronašli muškarca sa povredama glave, koji je bio vezan za metalni stub. Pretpostavlja se da je tako proveo čitavu noć, koja je bila veoma hladna, jer su preliminarni rezultati obdukcije pokazali da je preminuo usled smrzavanja.

Nekoliko sati kasnije policija je identifikovala i pronašla osumnjičene Z. K. i M. D., kod kojih su bili nakit, sat i automobil žrtve.

Za krivično delo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 4 Krivičnog zakonika, za koje se njih dvojica terete, zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.