Noć u Beogradu protekla je uglavnom mirno, bez težih incidenata, a ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 91 put, od čega 18 puta na javnim mestima.

U toku noći dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba lakše povređena. Prema rečima lekara, povređeni nije zahtevao transport u bolnicu, jer za tim nije bilo potrebe.

Iz Zavoda za urgentnu medicinu Beograd navode da su se građani najčešće javljali zbog tegoba hroničnih bolesnika.

Ipak, noć su obeležile i dobre vesti – lekari pedijatrijske ekipe Hitne pomoći uspeli su da spasu život jednogodišnjoj bebi.

Kako je za RTS rekla dr Danijela Jevtić, ekipa predvođena doktorkom Andreom Kecman intervenisala je zbog teškog neurogenog edema kod deteta. Beba je zbrinuta na licu mesta, dobila je neophodnu terapiju i potom je prevezena u zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje.

- Ono čime bih želela da ulepšam dan svima, to je veliki uspeh naše pedijatrijske ekipe, na čelu sa doktorkom Andreom Kecman, koja je jednoj jednogodišnjoj bebi pomogla da preživi. To je bio težak neurogeni edem i beba je zbrinuta na terenu, dobila je terapiju i prevezana je do bolnice. Jedan mali sugrađanin je dobio svoju prvu životnu bitku - otkrila je dr Danijela Jevtić za RTS.

Lekari ističu da je, imajući u vidu uobičajen broj noćnih poziva, prethodna noć bila relativno mirna, ali i veoma uspešna zbog pravovremene reakcije ekipe koja je pomogla malom pacijentu.

Alo/Blic