Viši sud odredio je pritvor do 30 dana dvadesetogodišnjem mladiću iz Novog Pazara zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni se tereti da je u noći između utorka i srede navodno izvršio nedozvoljene polne radnje nad desetogodišnjom devojčicom, sa kojom je u srodstvu.

Nadležno tužilaštvo pokrenulo je istragu, a sud je odredio pritvor u trajanju do 30 dana kako bi se nesmetano sprovelo prikupljanje dokaza i sprečio eventualni uticaj na svedoke ili ometanje krivičnog postupka.

Zbog zaštite identiteta maloletne devojčice i osetljivosti slučaja, nadležni organi nisu saopštili više detalja o okolnostima događaja.

Istraga je u toku, a osumnjičeni se, u skladu sa zakonom, smatra nevinim dok njegova eventualna krivica ne bude pravosnažno utvrđena pred nadležnim sudom.

Sandžak Danas