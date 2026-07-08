Zemljotres je registrovan u 5.57 časova, sa magnitudom tri Rihtera i procenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od četiri stepena Merkalijeve skale.

Epicentar zemljotresa je oko 10 kilometara jugozapadno od Ribnika.

Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osetiti u epicentralnoj zoni.

"Osetio sam pokret pod zemljom"

Meštani mesta Ključ, nedaleko od epicentra zemljotresa, osetili su blagi potres.

"Osetio se lagano. Prvo je bio kao neki pokret pod zemljom. Zatim kao neka buka i malo zatreslo", navode na EMSC-u.