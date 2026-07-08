Dušan Vidojević (15) iz Novog Pazara, učenik koji je tek završio osmi razred osnovne škole, poginuo je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu ka planini Golija. Automobil u kojem se nalazio zajedno sa troje punoletnih prijatelja sleteo je s kolovoza, udario u električni stub i potom se prevrnuo. U tom kobnom trenutku, Dušan je ispao iz vozila i zadobio povrede koje su bile fatalne. Lekari su se borili da mu spasu život, ali povrede su bile preteške i nisu ostavljale nadu.

Tri punoletna putnika iz istog vozila zadobila su povrede i odmah su zbrinuta u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, oni se nalaze van životne opasnosti, ali pod stalnim medicinskim nadzorom.

Kako prenose mediji, grupa mladih krenula je u ranim jutarnjim satima ka Goliji sa željom da provedu dan u prirodi, da obiđu kampere i prisustvuju tradicionalnom saboru. Putovanje se u jednom trenutku pretvorilo u tragediju kada je vozač iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad automobilom. Do tragedije, prema pisanju medija, došlo je oko šest sati. 

- Vozilo je sletelo sa puta, silovito udarilo u banderu i počelo da se prevrće. Najmlađi putnik, petnaestogodišnji Dušan ispao je kroz prozor i zadobio kobne povrede - ispričao je izvor blizak istrazi.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći. Saobraćajna policija i nadležni tužilac obavili su detaljan uviđaj kako bi se rasvetlile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Povređeni van životne opasnosti

Smrt petnaestogodišnjeg Dušana duboko je potresla njegove školske drugove, nastavnike, porodicu i sve građane Novog Pazara i Sandžaka. Porodica i prijatelji ostali su nemi od bola, dok su društvene mreže preplavljene dirljivim porukama podrške neutešnim roditeljima.

„Bio je divno dete, tek je završio školu i celo leto je bilo pred njim. Neka mu je večni spokoj i laka zemlja“, napisao je jedan od sugrađana.

Novi Pazar je zavijen u crno, a tuga zbog gubitka mladog života teško se može opisati. 

U isto vreme, Sandžak je pogođen još jednom tragedijom. U okolini Plava život je izgubio tridesetčetvorogodišnji državljanin Nemačke tokom planinarenja. Muškarcu K. Š. iznenada je pozlilo dok je bio u grupi planinara. Njegovi saputnici odmah su reagovali i pokušali da mu pomognu, organizujući transport do zdravstvene ustanove.

Nažalost, u Hitnu pomoć u Plavu dovezen je bez znakova života, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Zasad nije poznat tačan uzrok niti da li će biti naložena dodatna medicinska veštačenja. O slučaju je obavešten nadležni tužilac, a policija preduzima radnje u skladu sa zakonom.

Manifestacija otkazana

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