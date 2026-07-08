Dušan Vidojević (15) iz Novog Pazara, učenik koji je tek završio osmi razred osnovne škole, poginuo je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu ka planini Golija. Automobil u kojem se nalazio zajedno sa troje punoletnih prijatelja sleteo je s kolovoza, udario u električni stub i potom se prevrnuo. U tom kobnom trenutku, Dušan je ispao iz vozila i zadobio povrede koje su bile fatalne. Lekari su se borili da mu spasu život, ali povrede su bile preteške i nisu ostavljale nadu.

Tri punoletna putnika iz istog vozila zadobila su povrede i odmah su zbrinuta u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, oni se nalaze van životne opasnosti, ali pod stalnim medicinskim nadzorom.

Kako prenose mediji, grupa mladih krenula je u ranim jutarnjim satima ka Goliji sa željom da provedu dan u prirodi, da obiđu kampere i prisustvuju tradicionalnom saboru. Putovanje se u jednom trenutku pretvorilo u tragediju kada je vozač iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad automobilom. Do tragedije, prema pisanju medija, došlo je oko šest sati.

- Vozilo je sletelo sa puta, silovito udarilo u banderu i počelo da se prevrće. Najmlađi putnik, petnaestogodišnji Dušan ispao je kroz prozor i zadobio kobne povrede - ispričao je izvor blizak istrazi.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći. Saobraćajna policija i nadležni tužilac obavili su detaljan uviđaj kako bi se rasvetlile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Smrt petnaestogodišnjeg Dušana duboko je potresla njegove školske drugove, nastavnike, porodicu i sve građane Novog Pazara i Sandžaka. Porodica i prijatelji ostali su nemi od bola, dok su društvene mreže preplavljene dirljivim porukama podrške neutešnim roditeljima.

„Bio je divno dete, tek je završio školu i celo leto je bilo pred njim. Neka mu je večni spokoj i laka zemlja“, napisao je jedan od sugrađana.

Novi Pazar je zavijen u crno, a tuga zbog gubitka mladog života teško se može opisati.

U isto vreme, Sandžak je pogođen još jednom tragedijom. U okolini Plava život je izgubio tridesetčetvorogodišnji državljanin Nemačke tokom planinarenja. Muškarcu K. Š. iznenada je pozlilo dok je bio u grupi planinara. Njegovi saputnici odmah su reagovali i pokušali da mu pomognu, organizujući transport do zdravstvene ustanove.

Nažalost, u Hitnu pomoć u Plavu dovezen je bez znakova života, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Zasad nije poznat tačan uzrok niti da li će biti naložena dodatna medicinska veštačenja. O slučaju je obavešten nadležni tužilac, a policija preduzima radnje u skladu sa zakonom.

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