Evropa još nije stigla da predahne od prvog velikog toplotnog talasa, a meteorolozi već upozoravaju da bi naredne sedmice mogle da donesu novi nalet ekstremnih vrućina. Dugoročne prognoze pokazuju da će jul biti topliji od proseka u gotovo celoj Evropi, a ni Srbija neće biti pošteđena.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ali i dugoročnim modelima Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), najtopliji deo leta tek sledi. Meteorolozi očekuju da će od sredine jula, a posebno u periodu od 20. do 31. jula, Srbiju zahvatiti novi toplotni talas sa temperaturama od 38 do 40 stepeni, dok u pojedinim krajevima nije isključeno ni da živa u termometru pređe 40. podeljak.

Meteorolozi upozoravaju da dodatni problem predstavlja to što je zemljište već ozbiljno isušeno. Kada u zemlji nema dovoljno vlage, ono se mnogo brže zagreva, pa se i temperatura vazduha dodatno povećava. Upravo zbog toga svaki novi toplotni talas postaje još teži za ljude, životinje i poljoprivredu.

Slična situacija vlada širom Evrope. Francuski agrometeorolog Serž Zaka upozorio je da je površinski sloj zemljišta u velikom delu Francuske gotovo potpuno ostao bez vlage, što dodatno pogoršava posledice ekstremnih temperatura.

Ni najnovije sezonske prognoze Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) ne donose mnogo optimizma. One pokazuju da će i jul i avgust biti topliji od višegodišnjeg proseka, dok se ozbiljnije zahlađenje za sada ne nazire.

Srbiju čekaju tropske noći i povećan rizik od požara

Uz dnevne temperature koje će se približavati 40 stepeni, očekuju se i tropske noći, kada temperatura neće padati ispod 20 stepeni. To dodatno opterećuje organizam, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i male dece.

Istovremeno raste i opasnost od požara na otvorenom, jer meteorološki modeli za drugu polovinu jula ne najavljuju ozbiljnije padavine koje bi mogle da rashlade zemljište. Lokalni pljuskovi jesu mogući, ali neće biti dovoljni da prekinu sušni period koji već pogađa veliki deo Balkana.

Stručnjaci podsećaju da se dugoročne prognoze mogu menjati, ali se trenutno gotovo svi relevantni modeli slažu u jednom - najveće vrućine ovog leta tek dolaze, a druga polovina jula mogla bi da bude najteži period od početka godine.