Cetinjska policija uhapsila je V. M. (60) iz tog grada, zbog sumnje da je jednom Podgoričaninu, nakon fizičkog napada, pretio sekirom.

Nakon pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni oduzet mu je pištolj.

Cetinjski policajci su postupali po prijavi Podgoričanina da ga je fizički napao njemu nepoznat muškarac, nakon verbalne rasprave u saobraćaju, prenose Vijesti.

"Oštećeni se juče nalazio u svom vozilu koje je bilo u kvaru, a koje je bilo zaustavljeno u jednoj cetinjskoj ulici, kada mu je prišao V. M. koji je negodovao zbog vozila na kolovozu. Nakon kraće verbalne rasprave, V. M. je oštećenom zadao udarac glavom u predelu lica, nanevši mu telesnu povredu, a zatim je iz svog vozila uzeo sekiru i uputio mu reči preteće sadržine, nakon čega se udaljio sa lica mesta", saopštila je Uprava policije.

Kazali su da je cetinjska policija ubrzo identifikovala osumnjičenog, te da su, nakon prikupljenih obaveštenja i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, V. M. uhapsili zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

"Preduzimajući dalje preventivne aktivnosti na sprečavanju nasilja i zloupotrebe oružja, policijski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni V. M. Tom prilikom je pronađen i oduzet pištolj marke 'Zastava Arms', model M88, kalibra 9 mm, koji će biti predmet daljeg upravnog postupka pred Ministarstvom unutrašnjih poslova radi trajnog oduzimanja", piše u saopštenju.