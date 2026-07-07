Vaskrsli ste Mila, izdali ste Srbe!
Milan Knežević očitao bukvicu vladajućoj većini u Crnoj Gori
Šta sam ja tražio od vas, gospodine Spajiću? Samo da se srpski jezik izjednači sa crnogorskim... Vi ćutite i kada prebijaju naše građane na Gazimestanu, kad Srbi ne smeju ući u Hrvatsku, poručio je Knežević crnogorskom premijeru
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Vučić na konferenciji predsednika parlamenata
Ništa od brzog članstva u EU
Ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo ubrzano na našem evropskom putu, da sprovodimo važne reforme, poručio je predsednik
Ponovo pozivaju na klanje Srba
Ustaški grafiti u Slavonskom Brodu
Ubijte Srbina i izvadite mu organe jer su mačke gladne, glasi jezivi natpis
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Dobre vesti
Ponovo vozom od Beograda do Trsta
Srbija i Italija zajedno će raditi na obnovi železničke veze koja prolazi kroz četiri države
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Dramatično upozorenje naučnika
Istanbulu preti katastrofalan zemljotres
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Presuda za likvidaciju na Kanarevom brdu
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Odlazak legende narodne muzike
Preminuo Andrija Bajić
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