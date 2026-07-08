Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF) otkrila je međunarodni lanac distribucije falsifikovanih i nebezbednih kondoma koji su plasirani na evropsko tržište, čime je zdravlje velikog broja potrošača dovedeno u rizik.

Kako je saopšteno, više od 200.000 kondoma poreklom iz Kine bilo je lažno deklarisano kao igračke, čime su zaobiđene stroge kontrole i bezbednosni standardi Evropske unije koji važe za medicinska sredstva.

Nadležni upozoravaju da ovi proizvodi nisu prošli nikakva potrebna testiranja i da mogu predstavljati ozbiljan rizik po korisnike, uključujući mogućnost pojave polno prenosivih infekcija, neželjenih trudnoća, ali i izloženost nebezbednim materijalima i hemikalijama.

Falsifikovani kondomi su opasni. Oni su netestirani, nekontrolisani i nebezbedni - izjavio je šef OLAF-a Petr Klement.

Prema podacima istrage, falsifikovani proizvodi koristili su naziv i logo poznatog brenda kako bi izgledali kao originalni. Zaplenjeni su u Rumuniji, Srbiji i Španiji, a ukupna vrednost zaplenjene robe procenjena je na više od 200.000 evra.

OLAF za sada nije objavio naziv brenda čiji je identitet zloupotrebljen, niti je saopšteno gde su tačno proizvodi prodavani i koliko je njih već stiglo do krajnjih korisnika.

Portparol OLAF-a upozorio je da je zbog prirode ilegalnih mreža veoma teško utvrditi tačan broj ljudi koji su mogli kupiti sporne proizvode.

U saradnji sa kineskim vlastima, evropski istražitelji uspeli su da identifikuju izvoznika koji stoji iza spornih pošiljki, ali njegov identitet nije objavljen.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a nadležni apeluju na potrošače da budu posebno oprezni prilikom kupovine proizvoda koji utiču na zdravlje i bezbednost.

( Telegraf eKlinika.rs)