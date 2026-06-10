Stanislav Z. (47), Ukrajinac, juče je pritvoren nakon što je optužen da je prošle subote gurnuo svoju 46-godišnju suprugu sa balkona petog sprata zgrade u Zagorskoj ulici u Zagrebu. Optužen je za femicid, teško ubistvo žene koju je prethodno zlostavljao.

Pritvor mu je određen upravo zbog brutalnosti čina, ali i zbog straha da će, pošto je stranac, pobeći iz Hrvatske. Pošto je iza rešetaka, neće moći da utiče na svedoke.

Svedoci su već ispričali potresne detalje istražiteljima. Naime, oba deteta nesrećnog para potvrdila su, nakon ubistva majke, da je odnos između nje i njihovog oca bio narušen. Otac bi se često napio i zlostavljao suprugu, a ona je želela da se razvede od njega.

Jedan od komšija u zgradi takođe je dao izjavu. Čuo je tup udarac u subotu oko 16.30 i pogledao kroz prozor. Video je telo žene na zemlji ispred zgrade, a kada je podigao pogled, primetio je muškarca na balkonu.

Policija je ovaj slučaj prvobitno registrovala kao samoubistvo, ali je sve ubrzo počelo da se raspliće, i pojavile su se sumnje da je muškarac ubio suprugu gurnuvši je sa balkona.

U tom trenutku, bio je potpuno pijan. Kada je policija došla na vrata njegovog doma, čak im je rekao da u stanu žive samo on i njegov sin i da nema suprugu. Već sledećeg trenutka, zatvorio je vrata. Međutim, mozaik zločina se kasnije složio, a Ukrajinac je prijavljen za teško ubistvo supruge.

Alo/Index.hr

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