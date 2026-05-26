Dž. Š. (48) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je, kako se sumnja, u alkohlisanom stanju pretukao suprugu u porodičnoj kući u Zemunu. Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nasilje se doodilo u petak nakon vebalne rasprave između supružnika, kada je osumnjičeni, kako se sumnja, fizički nasrnuo na suprugu M. R. i zadao joj više udaraca rukama po glavi i telu.

Nesrećna žena je tom prilikom zadobila lake telesne povrede. Policija je ubrzo intervenisala i privela osumnjičenog, kome je određeno zadržavanje do 48 sati i u kom roku će biti priveden na saslušanje kod tužioca. Prilikom hapšenja, osumnjičeni je podvrgnut alkotestiranju, a izmereno mu je čak 3,07 promila alkohola u organizmu.

Protiv Dž. Š. je podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici, a istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

