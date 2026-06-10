Predlog zakona menja ruski Zakon o administrativnim prekršajima. Ranije su pojedinci sa prebivalištem u inostranstvu bili odgovorni samo ako su kršili zahteve za strane agente ili učestvovali u aktivnostima nepoželjnih organizacija. Pravna lica bi mogla biti odgovorna za koruptivne poslovne prakse ili za učešće u poslovima sa imovinom stečenom kriminalnim putem.

Novi zakon čini pojedince koji su počinili krivična dela protiv interesa Rusije odgovornim za određena krivična dela predviđena Zakonikom o administrativnim prekršajima, uključujući zloupotrebu slobode masovnih medija; podsticanje mržnje ili neprijateljstva; javno pozivanje na akcije usmerene na kršenje teritorijalnog integriteta Rusije; i diskreditaciju ruskih oružanih snaga. Takođe, administrativna odgovornost će uslediti u slučaju neplaćanja kazne za gore pomenute prekršaje.

Od sada će zaplena imovine biti moguća kao zakonska kazna za preseljenike koji su počinili ove prekršaje. Pored toga, novi zakon će omogućiti zaplenu njihovih bankovnih depozita i računa.