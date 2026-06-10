Stravično ubistvo koje se dogodilo krajem aprila 2026. godine u mestu Kabernik kod Višegrada, kada je otac usmrtio svoju ćerku, a potom izvršio samoubistvo, zgrozilo je državu.

Reč je o muškarcu iz Goražda, inicijala E.D. (49).

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, naredbom postupajućeg tužioca OJT Istočno Sarajevo izvršena je obdukcija tela lica E.D., odrasle muške osobe i maloletnog lica pronađenih 22.04.2026. godine u mestu Kabernik, opština Višegrad.

- Na osnovu obdukcionog nalaza utvrđeno je da se u oba slučaja radi o nasilnoj smrti – navode iz Tužilaštva za „Avaz“.

Prema poslednjim informacijama iz medija, muškarac E.D. je članovima porodice prethodno poslao oproštajnu poruku, nakon čega su oni odmah obavestili Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona. Policija je potom alarmirala Policijsku upravu Foča, čiji su službenici izašli na teren i u selu zatekli tela E.D. i njegovog deteta.

E.D. je, prema dostupnim podacima, poreklom iz okoline Višegrada, odnosno Kabernika, a živeo je na području Goražda. Ranije je objavljeno da istražitelji proveravaju i ranije prijave povezane s ovom porodicom, kao i okolnosti razvoda koje bi mogle imati veze s motivom zločina. Otac je, nezvanično, živeo sam s detetom.

Prema ranijem pisanju medija, muškarac E.D. je navodno bratu koji stanuje u Sarajevu ostavio oproštajnu poruku u kojoj je najavio šta će učiniti.

Istragom Policijske uprave Foča utvrđeno je da je E.D. u Višegrad stigao oko 14 sati. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svetlo na semaforu.

Iako se ranije pojavila informacija da se opredelio za ovo mesto zato što je tu imao kuću, ta informacija nije tačna. Od te kuće su ostale samo ruševine, a glavni motiv bi, prema pisanju medija, trebalo da bude nepristupačnost terena i činjenica da se u krugu od nekoliko kilometara nalazi svega jedna naseljena kuća.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je obesio svoje dete, a zatim i sebe.

Poznanici ubice su kazali da ranije nije bio sklon nasilju, a da ga je posebno potresao razvod.

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